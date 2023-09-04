الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ظهرت الآن| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على الدستور

طلاب
طلاب

تصاعدت حدة البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على الدستور عقب اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، وذلك بالتزامن مع انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات المصرية وترقب إعلان النتيجة رسميا خلال ساعات.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على الدستور

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل نتائج امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 ويمكن للطلاب الذي أدوا امتحانات الدور الثاني في المواد التي لم يجتازها في امتحانات الدور الأول  2023 من خلال الرابط (من هنا) عبر موقع الدستور بإدخال البيانات اللازمة للاستعلام.

ويمكن للطلاب الاستعلام أيضا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال اسم الطالب رباعي ورقم الجلوس وشعبة الطالب الدراسية ومحافظة الإقامة والضغط على كلمة استعلم عن النتيجة حيث يتم عرض نتائج الطالب في كافة المواد التي رسب فيها.

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 ورابط التنسيق الالكتروني

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

موعد تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023-2023 يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 ولمدة أسبوعين حيث يسدد الطالب رسوم إعادة تصحيح أوراق إجابته في المادة التي يشك في درجاتها من خلال أحد مكاتب هيئة البريد المصري.

ويتم تقديم التظلمات من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتلقي تظلمات طلاب الشعبة العلمية والأدبية بالثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال بيانات الطالب الراغب في عمل التظلم حيث يتم تحديد موعد للاطلاع على صورة ضوئية من ورقة إجابة الطالب.

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لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

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بوابة الأزهر الإلكترونية 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

نسبة نجاح في امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2023

فعل رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على الدستور للطلاب الراغبين في معرفة نتائجهم حيث تم اعتماد النتيجة بنسبة نجاح وصلت إلى 89.04 % وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني نحو 119 ألف و 348 طالب وطالبة حضر منهم نحو 119 ألف و 271 طالب وطالبة الامتحانات وبلغ عدد الناجحين نحو 106 آلاف و 194 طالب وطالبة.

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