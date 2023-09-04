أحمد العوضى: رؤية الرئيس السيسى عبرت بالوطن وسط عالم يموج بالأزمات

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حزب حماة الوطن يؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة باعتبار أن الـ8 سنوات الماضية من حكمه قاد فيها مصر داخليًا وخارجيًا حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأضاف أن الرئيس السيسي نجح من خلال وضع رؤية استراتيجية مكنت الوطن من تحقيق إنجازات متتالية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وسط عالم يموج بالعديد من الأزمات.

تنمية عملاقة

وأشار العوضي إلى أنه منذ أن تولي الرئيس السيسي سدة الحكم عام 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لكل بقاع الوطن، وتميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تعد شريان حياة جديدًا وخطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة، حيث تم بناء أكثر من عشرين تجمعًا عمرانيًا جديدًا في مختلف المحافظات، كما تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية لأكثر من 25 ألف ميجا وات ومشاريع تطوير الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الكبري التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بكل جسارة واقتدار دحر الإرهاب الأسود البغيض واقتلاعه من جذوره، من خلال دعمه لجهاز الشرطة وإعادة بنائه من جديد وتسليحه، بما يمكنه من مواجهة أي جماعات تخريبية داخل أراضي الوطن وكل الخارجين على القانون، للحفاظ على الأمن داخل المجتمع.

حماية الوطن

وأضاف اللواء أحمد العوضي أن القيادة السياسية لم تغفل تسليح قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات لتقوم بحماية الوطن داخليًا من خلال مساندتها الشرطة المدنية وخارجيًا لحماية حدودها، ففي عهد الرئيس السيسي حدثت قفزات غير مسبوقة في تسليح الجيش المصري حتى تتماشى مع رؤية الدولة في تأمين وحماية مصالح حقوقها السيادية.

ودعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب جموع الشعب المصري لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.