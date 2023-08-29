عضو «حماة الوطن»: جهود الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة لا ينكرها إلا جاحد (فيديو)

قال المهندس حازم فوزي، أحد مواطني محافظة الغربية وعضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، إن الجهود الاستراتيجية التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء مصر الحديثة وتحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، واضحة جلية لا ينكرها إلا جاحد.

وأشار "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، قام بتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير البلاد، مع التركيز على دعم الزراعة والفلاح المصري بهدف تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما أشار إلى أن الرئيس السيسي قدم دعمًا كبيرًا للعمال وعمل على حل مشاكلهم، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل مسيرة بناء مصر الحديثة، وأنها تغلبت على الصعوبات التي واجهتها في السنوات السابقة، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشار عضو هيئة مكتب "حماة الوطن"، إلى أن الرئيس السيسي أقام مشروعات تنموية كبيرة وجذب الاستثمارات، وعمل على تطوير الصناعة ودعم القطاع الزراعي، بالإضافة إلى إصلاح منظومتي الصحة والتعليم. كما نجحت الدولة في القضاء على العشوائيات وتحسين الأمن الغذائي.

وأكد أن الرئيس السيسي، لم يتردد في مواجهة التنظيمات الإرهابية والجماعات المناهضة للحكومة، وأنه قاد مصر نحو الاستقرار والأمان.

وأوضح أن الإنجازات التي تم تحقيقها في مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي لا يمكن إنكارها، وأنه من خلال قيادته الحكيمة تم تحقيق تقدم وتطور كبير في البلاد، معربًا عن فخره بما تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

واختتم قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مسيرة بناء مصر الحديثة وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بفضل استراتيجيته الشاملة، فتم تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة، وتحسين الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات.

كما تم التركيز على إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت مصر، استطاع الرئيس السيسي تحقيق تقدم ملحوظ وإعادة بناء الدولة المصرية.