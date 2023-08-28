مُعلنًا دعمه للرئيس.. مواطن من الغربية: حلم التنمية لن يتحقق إلا بجهوده (فيديو)

طالب أشرف يونس، أحد أهالي محافظة الغربية، بضرورة دعم ترشيح الرئيس للانتخابات المقبلة، وطالب أهالي المحافظة بدعم الرئيس مساندته والتصدى للهجمة المغرضة والشرسة التى تستهدف التشكيك فى الانجازات الضخمة التى نجح الرئيس فى إنجازها خلال السنوات السابقه بكل همه وقدرة، ونجح بقيادته الحكيمة في الانضمام الى تجمع بريكس دعمًا للاقتصاد الوطني في مسيرته نحو التخلص من هيمنة الدولار.

وأكد يونس، أن الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية أثرت بشكل إيجابي على حياة المصريين، وجعلت الجميع يدعمه ويثق به كقائد للبلاد.

وأشار “يونس” إلى أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت إلى حد بعيد في تحسين ظروف المواطن المعيشية في الريف المصري، والمشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرات الدفاعية للجيش المصري، والقضاء على الإرهاب، جعلت الجميع يحلم بمستقبل مشرق لمصر في عام 2030، وهو الحلم الذي يسعى الرئيس السيسي لتحقيقه.

وأكمل أن الرئيس السيسي بجانب انه استطاع إنشاء بنية تحتية قوية، من خلال إنشاء وإقامة شبكة طرق وكباري ومحاور هائلة، بالإضافة إلى الدعم الكبير للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد اهتم بالزراعة ودعم الفلاح المصري لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى اهتمام الرئيس بالصناعة المصرية ووضع استراتيجية لتطويرها والنهوض بها وتوطينها، وإنشاء مدن صناعية وعمل علي تطوير ودعم المصانع المتعثرة، ودعم شركات قطاع الأعمال العام وتطوير صناعة الغزل والنسيج، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.

وأضاف يونس، أن عائلته بأكملها وجميع أهالي محافظة الغربية يدعمون إعادة انتخاب الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة تحقيق التنمية الشاملة.