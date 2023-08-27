الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية تشارك فى معرض "أيادى مصر" للصناعات اليدوية والحرف التراثية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الغربية، اليوم الأحد، معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية" بالدقي بالجيزة.


وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية باعتباره مشروعا قوميا يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

حيث قام وزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية، بجولة داخل أجنحة المعرض وتفقد جناح محافظة الغربية، والذي تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة عن غيرها من المحافظات الأخرى.

وأشاد وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بالمعروضات داخل جناح الغربية.

كما شهد الجناح إقبالا كبيرا من المواطنين، نظرا للمعروضات التراثية التي تم تقديمها، ونالت استحسان رواد المعرض.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وتعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات؛ مما يسهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

من جانبه أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحرف اليدوية والصناعات التراثية تحتل مساحة أصيلة من التراث المصري وأن الصناعات والحرف اليدوية إحدى أهم مقومات الجذب السياحي، بالإضافة إلى كونها مصدر دخل إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل، خصوصا أن هذه الحرف تعتمد على الخامات البسيطة مع إضافة اللمسات الإبداعية عليها من جانب الحرفيين والفنانين، وأن هذه المعارض تسهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

محافظ الغربية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية الصناعات الحرفية واليدوية طارق رحمي محافظ الغربية

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