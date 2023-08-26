محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

ترأس طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقبل البدء في جدول الأعمال وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين ،والتأكيد على حسن معاملة المواطنين ونهو مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولًا بأول، رفع كل الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بيكم، كما وجه المحافظ باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تفعيل اللقاءات الجماهيرية ومتابعة تنفيذ مطالب الجماهير قانونًا، متابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، توفير أراض لإقامة معارض الاستعداد لدخول المدارس.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، ووافق على تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بقرية دمتنو مركز المحلة الكبرى لإقامة معهد أزهري عليها، كما وافق المجلس على قبول التبرع بقطعتى أرض إحداها بكفر شمارة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الجنيدي مركز زفتى لإقامة معهد ابتدائي أزهري، والأخرى بقرية ميت الحارون التابعة للوحدة المحلية تفهنا العزب بمركز زفتى لإقامة معهد ديني ابتدائي وإعدادي.

ووافق المجلس أيضًا، على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض لإقامة مدرسة رسمية للغات بقرية دمتنو مركز المحلة الكبرى، والموافقة على قبول التبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية شبرا نباص بمركز قطور، وقطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادي بكفر شمارة مركز زفتى، كما وافق المجلس على قبول قطعة أرض لتوسعة مدرسة كوم مهنا للتعليم الأساسي بقرية بنوفر مركز كفر الزيات.