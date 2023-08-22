الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعيين الدكتور محمد الجوهري مديرًا لمستشفى المحلة العام

الجوهري
الجوهري

أصدر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد الجوهري، مديرًا لمستشفى المحلة العام، خلفًا للدكتور توفيق الأبس.

الدكتور محمد الجوهري طبيبًا محترفًا ومتخصصًا ذو خبرة واسعة في مجال الرعاية الصحية. 

وعمل “الجوهري” سابقًا كنائب مدير لمستشفي المحلة العام وكمدير لمستشفى زفتى العام، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في تحسين الخدمات الطبية وتعزيز الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية.

وشمل القرار تعيين أيضًا، تعيين الدكتور أحمد حجازي، مديرًا لمستشفى زفتى العام. 

وتأتي هذه التغييرات في إطار سعي وزارة الصحة إلى تعزيز وتحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، وتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين. ونأمل أن يكون لكلٍ من الجوهري وحجازي دور فاعل في تحقيق هذه الأهداف وتحسين حياة المرضى والمجتمع بشكل عام.

أسامة بلبل وكيل وزارة الخدمات الصحية المقدمة المحلة الكبري تحسين الخدمات الطبية لمستشفى المحلة العام محمد الجوهري مستشفى زفتى العام مستشفى المحلة العام

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