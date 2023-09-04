الغرفة التجارية بالإسماعيلية تكشف استعدادات معرض "أهلًا مدارس" 2023

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، برئاسة أكرم الشافعي، رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لإقامة معرض «أهلًا مدارس»، وكذلك لمناقشة كل الأعمال المستجدة، والتى تهم المواطنين والتجار، بحضور جلال أبوالطاهر «نائب أول»، أسامة العدوي «نائب ثان»، سعيد شعيب «سكرتير الغرفة»، وائل عبدالعزيز «أمين الصندوق»، ومن أعضاء مجلس الإدارة، آمال محمود، صابر همام، كمال حمودة، محمد عبدالمحسن، محمد فايق، علي العدوي، حاتم العدوي ومحمد السيد «مدير الغرفة».

ناقش رئيس الغرفة التجارية، خلال الاجتماع، الاستعدادات لمعرض «أهلًا مدارس» 2023، مؤكدًا على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية، والتجار لطرح المعروضات بأسعار مخفضة.

على مساحة ١٠٠٠ متر معرض أهلًا مدارس بالإسماعيلية

وخلال اجتماع تجارية الإسماعيلية، أعلن أكرم الشافعي عن بشرى سارة للمواطنين، وهي إقامة معرض «أهلًا مدارس» على مساحة ١٠٠٠ متر، طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ومديرية التموين، مديرية أمن الإسماعيلية، لبيع المستلزمات والأدوات المكتبية والدراسية بأقل من مثيلاتها.

وقال الشافعي إن المعرض الرئيسي «أهلًا مدارس» سينطلق يوم 15 سبتمبر 2023 بمنطقة الشيخ زايد، لضمان توافر السلع بأسعار مخفضة لصالح المستهلك، بالتنسيق التام بين محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن ومديرية التموين.

‏كما أشار أكرم الشافعي إلى أنه جار التجهيزات على قدم وساق حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث يتضمن المعرض كل السلع الدراسية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين وبجودة عالية.

خلال الاجتماع، أوضحت آمال محمود، رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، إقامة جناح خاص للعارضات بالمعرض، اتّساقًا مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار "استراتيجية تمكين المرأة 2030" هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.

وأشار جلال أبوالطاهر إلى اهتمام الغرفة بتقديم خدمة مجتمعية من خلال تنظيم معرض "أهلًا مدارس"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل دخول المدارس وتنشيط حركة التجارة الداخلية دعمًا للاقتصاد القومي.

فيما صرح أسامة العدوي بأهمية المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من "الأدوات الكتابية- الملابس- الأحذية والمنتجات الجلدية– المواد الغذائية– الحاسب الآلي"، وغيرها من كل مستلزمات المدارس.

كما أكد سعيد شعيب، على مراعاة كل العوامل لإنجاح هذا المعرض أسوة بالمعارض السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا، على أن يشمل المعرض القادم كل مستلزمات المدارس، مع وضع تخفيضات مناسبة على أسعارها.

وأشار وائل عبدالعزيز إلى دور الغرف التجارية في تنظيم المعارض بشكل عام، وغرفة الإسماعيلية بصفة خاصة، في ظل الدور المجتمعي الكبير الذي يقدمه التجار للمواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة كل الآراء حول سبل تنظيم المعرض ومتطلبات العارضين في القطاعات المختلفة، من أجل تنظيم معرض مناسب يلبي كل احتياجات المواطنين، ويحقق الهدف الأسمى منه، وهو تقديم خدمة مجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في دخول الموسم الدراسي الجديد.