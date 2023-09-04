الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق طريق الفيوم فى الاتجاه القادم من المنصورية و"إسكندرية الصحراوى" 5 أيام

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصري الكبير، الذي سيتم إنشاؤه فوق ميدان الرماية- طريق الفيوم، سيتم استكمال أعمال رفع الكمرة الخرسانية الخاصة بالممشى السياحي.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن هذا سيستلزم إغلاقًا كاملاً لطريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي باتجاه طريق الفيوم، لمدة ٥ أيام، ابتداءً من الساعة ١٢ ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى يوم السبت الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٣، على أن تستمر الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.
 

تكليفات محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل أي معوقات. 

ولفت إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وهي كالآتي:-

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل"، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى. 

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى، من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية، بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتأتي الأعمال الإنشائية في إطار الأعمال الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية- طريق الفيوم، المقرر إنشاؤه، والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصري الكبير.

غلق كلي طريق الفيوم المتحف الكبير محافظة الجيزة الممشى السياحي ميدان الرماية

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