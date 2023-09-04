"مياه أسيوط": تغطية الأماكن الأكثر احتياجًا أولى اهتمامات مشروعات "حياة كريمة"

عقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا مع مهندسى ومسئولى تنفيذ المشروعات بالشركة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي الوصلات المنزلية بمبادرة حياة كريمة ومناقشة معوقات التنفيذ ونسب تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

رئيس الشركة: المبادرة تستهدف 7 مراكز بإجمالي عدد المستفيدين 2.2 مليون نسمة



وأشار "الشرقاوي" إلى أن المبادرة تستهدف 7 مراكز بالمحافظة، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح ومنفلوط وديروط بإجمالي عدد المستفيدين 2.2 مليون نسمة فى 149 قرية و641 تابعا، ويجرى تنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه ومد وتدعيم شبكات صرف صحي وإحلال وتجديد شبكات مياه، توسعات وإنشاء محطات مياه شرب ودق آبار ارتوازية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن المبادرة تمثل تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، وتستهدف المبادرة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة، كما تستهدف المبادرة مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة التابعة للقري المخدومة وتوسعات عدد 6 محطات مرشحة لزيادة كميات المياه المنتجة لحل أى مشكلات تتعلق بضعف المياه بالأدوار العليا أوقات الذروة.



وشدد "الشرقاوي" على مهندسي قطاع المشروعات والقائمين على متابعة الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية في 7 مراكز على مستوى المحافظة بضرورة إنجاز الأعمال القائمة بالمشروعات الكبرى مع ضرورة التغلب وتذليل كل العقبات، مضيفًا أن الصعيد يشهد مرحلة جديدة من تطوير وتحسين الخدمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسهم في رفع نسب التغطية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ولا سيما بالمناطق الأكثر احتياجًا.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع