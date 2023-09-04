الإثنين 04 سبتمبر 2023
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سياسي

برلمانى يُطالب الحكومة بدعم حملة "حواس" لاسترداد الآثار المصرية المهربة

النائب الدكتور إيهاب
النائب الدكتور إيهاب رمزى

طالب النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بدعم حملة العالم الآثار الدكتور زاهي حواس وتأييده التام لطلبه في استرداد الآثار المصرية المهربة.

وأعلن النائب تأييده لـ"حواس" وكذلك اللاعب العالمى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من أجل استرداد الآثار المصرية من المتحف البريطاني في لندن، خاصة أن متحف لندن يضم العديد من قطع الآثار المصرية التي تم تهريبها في فترات سابقة وعلى رأسها حجر رشيد، ولكن لم تستطع مصر استرداد تلك القطع الأثرية.

حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن 

وقال "رمزي"، في بيان، اليوم الإثنين، إنه يجب على الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار أن تدعم الحملة التي أطلقها الدكتور زاهى حواس للحصول على 100 ألف توقيع من الجالية المصرية في لندن من أجل تغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار.

وثمن تأكيد الدكتور زاهى حواس بأننا فخورين باللاعب العالمى محمد صلاح، ولكن هناك واجبا وطنيا أنه يساعدنا في حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن، وأنه بمساعدة "صلاح" والسفارة المصرية في لندن يمكننا أن نجمع 100 ألف توقيع لتغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار.

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زاهي حواس لـ"CNN": شرطة السياحة والآثار تبذل جهدا كبيرا بالأماكن الأثرية والسياحية

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رسالة لـ محمد صلاح.. زاهى حواس يُطالب بدعم حملة استرداد الآثار المسروقة

 رسالة دعم كبير منه لاسترداد الآثار المصرية

ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية والتقدير للنجم العالمى محمد صلاح على إطلالته والصورة التى نشرها من المتحف البريطانى وكشفت عن مفاجأة خطيرة تتمثل فى التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة بأنه تمثال لـ"رمسيس" الثاني"ويزن 10 أطنان وهو مسروق.

وطالب باتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج، موجهاً التحية والتقدير للنجم محمد صلاح على هذه الصورة التى تمثل رسالة دعم كبير منه لاسترداد الآثار المصرية.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية الكبيرة لدور الدبلوماسية المصرية العريقة بصفة عامة كما وجميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها آثار مصرية مهربة في استرداد الآثار المصرية المهربة من خلال مخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول، بعد تحديدها وتحديد الآثار المصرية التى لديها من أجل اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل استرداد الآثار المصرية المهربة.

القانون الجنائي اللاعب العالمى محمد صلاح فريق ليفربول الانجليزي الاثار المصرية المتحف البريطاني لندن

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