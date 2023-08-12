زاهي حواس لـ"CNN": شرطة السياحة والآثار تبذل جهدا كبيرا بالأماكن الأثرية والسياحية

أشاد عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهى حواس" بالدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في السيطرة والحفاظ وتأمين الأماكن الأثرية والسياحية في سقارة ومنطقة أهرامات الجيزة والأقصر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحة في مصر، جاء ذلك خلال مقابلة "حواس" مع موقعCNN عربية.

واستنكر "حواس" بعض المضايقات التي يتعرض لها بعض الزوار والسائحين خارج المنطقة الأثرية، وعبر عن أمله في تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح، وانتظار افتتاح تطوير منطقة آثار الأهرامات مع افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

وشدد "حواس" على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الإبتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكدًا أهمية احترام السائح، لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع وتثبيت 70% من الآثار الثقيلة داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير، ومخطط إنهاء كل الأعمال المتبقية بالمتحف المصري الكبير في سبتمبر المقبل.

