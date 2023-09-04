جامعة سوهاج تشارك في افتتاح فعاليات ملتقى الإعداد الوظيفي "كن مستعدًا"

شاركت جامعة سوهاج اليوم في افتتاح فعاليات ملتقى الإعداد التوظيفي "كن مُستعدًا"، والذي أقيم تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثلاً عن رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.

دعم القيادة السياسية للشباب

وأشاد النعماني بالدعم الكبير الذي تقدمه القبادة السياسية للشباب بهدف بتنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، موضحاً ان مبادرة "كن مستعدًا" هي أحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، وتهدف إلى توفير برنامج متكامل لتأهيل الطلاب و الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات

وأضاف الدكتور خالد عمران أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، حيث قام بالتسجيل بالمبادرة أكثر من 18 ألف طالب من 20 جامعة مصرية، مضيفاً ان المُلتقى يتضمن عددًا من ورش العمل للتوجيه المهني، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات عمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن تخصيص عدد من الأجنحة لأصحاب العمل؛ لعرض فرص التوظيف الشاغرة لديهم، لتيسير التواصل بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين الباحثين عن العمل.

فيما شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية التي ألقاها الكاتب الصحفي رفعت فياض حول "البريكس"، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعه، وعدد من عمداء الكليات وواعضتء هيئة التدريس والطلاب، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجديد.

وفي بداية كلمته رحب رئيس الجامعة بالمفكر والكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مبديًا سعادته البالغة بموضوع الندوة ، والتي تأتي في إطار حرص الجامعة علي توعية وتثقيف طلابها باخر المستجدات والقضايا التي تحدث، باعتبارهم أمل الدولة المصرية في التنمية والحفاظ على مصرنا الحبيب،موضحاً ان جامعة سوهاج اي أولي الجامعات المصرية، التي حرصت علي تعريف طلابها بأهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، والفوائد الاقتصادية العديدة التي ستجنبها الدولة المصرية، مشيداً بالحضور الكثيف للطلاب وحرصهم علي التواجد للاستفادة من موضوع الندوة.

وأكد النعماني أن انضمام مصر لتجمع بريكس وحصولها على العضوية الكاملة؛ جاء ليؤكد أن الرئيس "السيسي" لا يتكلم من فراغ، وأن هناك الكثير من التحركات والإجراءات التي لا يتم الإعلان عنها إلا بعد إتمامها بالشكل الذي يخدم الدولة المصرية وشعبها، حيث جاء هذا التجمع لطمأنة المواطنين بشأن مستقبل أسعار السلع التي تأثرت كثيرًا بسبب ارتفاع العملة الأمريكية مقابل الجنيه، إلا أن إعلان قمة الـ"بريكس" يعد بمثابة قوة اقتصادية هائلة يمكن للاقتصاد المصري أن يحقق أقصى استفادة منها؛ وكما قال الرئيس "السيسي"،وداعًا لتجار السوق السوداء.

ومن جانبه أعرب رفعت فياض عن بالغ سعادته لتواجده في رحاب جامعة سوهاج، ومشيداً ايضاً بما شاهده من إنشاءات عملاقة بحرم الجامعة الجديد، ومدى الاستغلال الأمثل للمساحات، الي جانب الجودة العالية في تصميم المنشآت والتي تضاهي الجامعات العالمية.

واستعرض رفعت فياض خلال الندوة المنافع الاقتصادية لانضمام مصر لتجمع بريكس، ومنها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير علاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، موضحاً ان تجمع "بريكس" الأعضاء المؤسسين وهم( الصين، الهند، روسيا، البرازيل، إضافة إلى دولة جنوب أفريقيا). وبداية من أول يناير المقبل، ستنضم إليهم كل من( مصر، الإمارات، السعودية، الأرجنتين، وإيران، إضافة إلى أثيوبيا، لافتاً إلى أن الأرقام الرسمية تفيد أن الأعضاء المؤسسين في "بريكس" يمثلون أكثر من 40 % من سكان العالم، ونحو 25 % من الناتج الإجمالي العالمي، وبإضافة الأعضاء الجدد، موضحلً انه في ضوء هذه المؤشرات، وإذا سارت الأمور وفق ما هو مخطط له؛ سوف يتراجع سعر الدولار في السوق المصرية ليصل إلى قيمته الحقيقية.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على تساؤلات واستفسارات الطلاب حول موضوع البربكس، كما كرم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الكاتب الصحفي رفعت فياض تقديراً له.