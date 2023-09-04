الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المؤتمر العالمي للسكان فرصة لجذب الاستثمارات إلى مصر

النائب محمد سليم
النائب محمد سليم

اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى تنطلق فعالياته غداً وتستمر لمدة 4 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمثابة فرصة كبيرة ليرى العالم كله من خلال الوفود المشاركة فى المؤتمر مدى تقدم مصر في مجال الصحة ونجاح جميع المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.

فرصة لعرض الانجازات في مجال الصحة

ولفت فى بيان اليوم، إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة كبيرة أيضاً لترى وفود العالم ما حققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة أطلقها الرئيس السيسي، فى جميع أنحاء مصر إضافة إلى معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة"، والتي غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية داخل مختلف القرى.

تبادل الخبرات

كما أكد الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر العالمى للتحاور والنقاش فيما بين وفود العالم وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات في قطاع الصحة والسكان والتنمية والعلاقة التي تربطهم.

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خطة عمل جديدة.. كيف تتحرك الدولة لحل أزمة السكان جذريًا؟

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مواجهة أزمة الانفجار السكاني

وأكد الدكتور محمد سليم، أهمية إعطاء المؤتمر أكبر اهتمام بملف القضايا السكانية لوضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى فى دول العالم التي لديها مشكلة كبيرة فى الزيادة السكانية بما يكفل تخفيض معدلات النمو السكانى لتأثير هذه المشكلة على التنمية مؤكداً أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أن جدول أعمال المؤتمر تتضمن برامج علمية وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب ، إضافة إلى أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية سيشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

المؤتمر العالمي للسكان مصر مجلس النواب فيروس سي الصحة الزيادة السكانية

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