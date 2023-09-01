متحدث الصحة يكشف تفاصيل انعقاد مؤتمر عالمي برعاية الرئيس السيسي

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، لافتا إلى أنه سيتم انعقاده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر قناة الحياة، أن المؤتمر العالمي للسكان سيتناول عدة قضايا، بما في ذلك تحسين صحة أطفال المدارس في مصر ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي في مبادرة الرئيس لكشف وعلاج حالات الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأوضح أنه من المقرر استعراض الإعدادات والخدمات اللوجستية للمبادرة التي تهدف إلى الوصول إلى حوالي 14 مليون طفل في 30 ألف مدرسة ابتدائية في مصر، لافتاً إلى أنه سيناقش مشكلة سوء التغذية في مصر، ويسلط الضوء على أهمية التغذية الجيدة في صحة أطفال المدارس.

وأكد أن المؤتمر سيعرض نتائج المبادرة لعام 2023 ومقارنتها بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدّم المحرز من عام إلى آخر، وتوضيح أهمية المبادرة من النواحي السريرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وسيتم ذلك من خلال مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.