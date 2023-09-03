الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى ونظيره الكينى يبحثان القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني "ويليام روتو".

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع أخيه الرئيس السيسي، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القاري، منوهاً إلى حرص كينيا على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد من جانبه بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، معرباً عن تقديره لكينيا وشعبها وقيادتها، مشيراً إلى الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة، وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية.

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