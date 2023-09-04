"الحشيش" يقود عاطلًا للسجن المشدد 5 سنوات في القليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1597 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 148 لسنة 2022، أن المتهم "يونس س ي"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش علي النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة شبين القناطر وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

عقوبة حيازة المواد المخدرة

تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الاتجار فيها

ونصَّت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية، تتراوح ما بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك.