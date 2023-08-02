3 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة حشيش وسلاح نارى بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة حشيش، وسلاح ناري بمنطقة السلام.

تبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "م.غ" عاطل، "س.ح" عاطل قاما بحيازة الحشيش بوزن يصل إلى 1000 جرام بقصد الاتجار، كما أحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، وطلقات نارية.

كان قسم شرطة السلام تلقى معلومات بقيام المتهمين بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ألقاء القبض علي المتهمين وبتفتيشهما عثر بحيازتهما على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.