الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"غرفة تخص المرء وحده".. على طاولة المركز الدولي للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يجتمع فريق المناقشة بالمركز الدولي للكتاب، في أمسية جديدة لمناقشة النسخة العربية من كتاب غرفة تخص المرء وحده"، لــ فيرجينيا وولف، بترجمة الكاتبة سمية رمضان، والصادرة عن دار العين للنشر، في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل 9 سبتمبر الجاري.

وتأتي أمسية مناقشة النسخة العربية من كتاب "غرفة تخص المرء وحده" ضمن أمسيات الموسم الجديد لمجموعة المناقشة المخصص لمناقشة السير الذاتية الأدبية للكتاب والمبدعين من مختلف التيارات والجنسيات والخلفيات الأدبية بمقر المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي بوسط البلد. ويدير الأمسية القاص أحمد حلمي.

txt

سعيد شحاتة يناقش "شجر النبى" فى المركز الدولى للكتاب.. غدًا

وبحسب الكاتبة سمية رمضان مترجمة كتاب "غرفة تخص المرء وحده"، لــ فيرجينيا وولف: يعد الكتاب بمثابة مانيفستو الحركة النقدية النسوية في القرن العشرين، وهي الحركة التي وصلت ذروتها في السبعينات وضمت أسماء مثل “كيت ميللت - أليس جاردن - هيلين سيسكو”. 

وترجع أهمية كتاب "غرفة تخص المرء وحده"، في أنه يقدم مسألة النقد النسوي وأفكار الحركة النسوية المبدئية التي قامت على أسسها الدراسات الحديثة المهتمة بأدوار النساء فمنذ عام  1928 قرأت فرجينيا وولف بحثين على طالبات جامعة "كامبريدج" لتشركهن في الأفكار التي ساقتها .

"كلب بخط وحيد تظنه الأمل" على طاولة المركز الدولي للكتاب.. غدا

ولفت “رمضان” إلى أن أدبيات تلك الحركة بدأت تتراكم ببطء منذ نهايات القرن الثامن عشر حيث تواكبت مع أفكار الثورة الفرنسية في أوروبا، ومع حركة تحرير العبيد في أمريكا، أما في بلادنا فكان ظهورها محايثا لحركة التحرر من الاستعمار.

وأوضح “رمضان” في مقدمة النسخة العربية لكتاب "غرفة تخص المرء وحده": وقد أثبتت النسويات المصريات والعربيات أنهن علي مستوي هذه المسئولية حين دأبن علي البحث والدراسة، لا في ظروف النساء الراهنة فقط في الوطن العربي، ولكن في ربطهن لتلك الظروف بتاريخ الوطن واقتفاء أثرها في مصادرها  التاريخية، والتوجه بأسئلة أبحاثهن إلي المواقع التي تشكلت فيها نواة الظرف الراهن.

وأضافت: ومنها على سبيل المثال الدراسات العديدة التي توجهت إلي مسألة النساء من خلال خطاب الحداثة واشتباكه مع الكولونيالية وتأثير ذلك علي وضع النساء الراهن. ومنها أيضا إبراز حيوات النساء المنسيات في تاريخ الأمة علي نحو يدرس الشخصية في سياقاتها التاريخية، والاقتصادية، والاجتماعية.

ــ إطلالة على فريق المناقشة

يشار إلى أن مؤسس فريق "المناقشة"، هو الروائي محمد علي إبراهيم في عام 2015، وبالنسبة للأعضاء يعتبر كل من حضر المناقشة عضوًا.

أما عن الدعم الذي تقدمه هيئة الكتاب للفريق، فهو توفر المكان الخاص للمناقشة٬ المركز الدولي للكتاب أحد فروع مكتبات الهئية بوسط القاهرة٬ والمكان مجهز لإقامة الندوات الفعاليات الثقافية بشكل جيد٬ كما أن موقعه في وسط العاصمة يعتبر ميزة إضافية.

ويعتبر نشاط فريق "المناقشة"، نشاط ثقافي تطوعي قائم على مجهودات فردية، الهدف منه هو الممارسة الثقافية من حيث عملية القراءة والنقاش والاستمتاع والإفادة من الأدب الجيد فقط.

غرفة تخص المرء وحده فريق المناقشة فيرجينيا وولف الكاتبة سمية رمضان المركز الدولى للكتاب هيئة الكتاب

مواد متعلقة

عشت لأروى لــ"جارسيا ماركيز" على طاولة المركز الدولى للكتاب.. الليلة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب