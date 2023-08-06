سعيد شحاتة يناقش "شجر النبى" فى المركز الدولى للكتاب.. غدًا

يناقش الشاعر سعيد شحاتة ديوان "شجر النبي.. جدارية المداح" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الفائز بجائزة أفضل ديوان شعر في العامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، فى تمام الخامسة من مساء غدٍ الإثنين بالمركز الدولي للكتاب.

ينقسم الديوان إلى جزءين، الجزء الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء الثاني عن آل البيت الأخيار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم.

وأعرب الشاعر سعيد شحاتة عن سعادته بالفوز بجائزة شعر العامية في معرض الكتاب عن ديوانه "شجر النبي"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقال شحاتة إنه بمجرد تسلمه نسخ ديوانه الجديد، أرسل نسخة منه إلى المدينة المنورة، لوضعه بمقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ديسمبر الماضي من عام 2021، مُشيرًا إلى أن الديوان به مقطع يقول "النبي هيجيب حقي".

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "جائزة معرض الكتاب مهمة جدًا، وذات قيمة كبيرة، ولا يجرؤ أحد على التشكيك في مصداقيتها"، مؤكدًا أنه سبقت له المشاركة في لجنة التحكيم بمعرض الكتاب، قائلًا: "أعرف كيف يتم الأمر وبكل نزاهة".

وأعرب شحاتة عن سعادته بحضور وزيرة الثقافة وتسليمه الجائزة، قائلًا: «جات في وقتها».

يذكر أن سعيد شحاتة شاعر وصحفي مصري، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب، صدر له العديد من الدواوين والأعمال الشعرية، منها: حاجات يامه، وكلام أخضر، وحلمت بيه، وطرح النهار على نخل فبراير، وللأنبياء حواديت، وباش مواطن فرز أول، وادخل ماتخافش.

كما حصل شحاتة على العديد من الجوائز والتكريمات، أهمها: جائزة أحمد فؤاد نجم 2014، وجائزة الفاجومي في شعر العامية 2016، وجائزة الهيئة العربية للمسرح بالجزائر 2017، وجائزة اتحاد كتاب مصر في شعر العامية 2018.