الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"من أجل الجنة إيكاروس".. يناقش إشكالية علاقة الأبناء بالآباء

عرض من أجل الجنة
عرض "من أجل الجنة إيكاروس"

شهدت خشبة مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، العرض المسرحي "من أجل الجنة إيكاروس" للمخرج أحمد عزت الألفي، وهو ثاني العروض المصرية المشاركة ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، وبحضور لجنة التحكيم، ويعدّ العرض من نوع المسرح التفاعلي والحكي المسرحي ممزوجا بالتشخيص المسرحي والغناء.

وتطرح هذه المسرحية إشكالية العلاقة بين الآباء والأبناء، وكيف أنّ الآباء يسيطرون على أبنائهم ويحدون من خيالهم وطاقتهم لأنهم يعتبرون أنفسهم الأوصياء عليهم، مبيّنا أنه تم في نهاية العرض إبراز واقع أنّه من حق الأبناء أن يحلموا حتى إن أخذهم الحلم إلى الهلاك، وأنّه من حقهم أن يجربوا وأن يغلطوا ليمكنهم التعلّم.

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وجاء العرض استلاهمًا من الأسطورة الإغريقية إيكاروس، والذي عاش طفولته في متاهة عملاقة معقدة، حيث سُجن فيها رِفقة أبوه الفنان والمهندس العبقري ديدالوس، نرافقهم خلال العرض في رحلة البحث عن طريق الخروج، رحلة مكافحة اليأس وفقدان الأمل، لماذا سُجننا هنا؟ هل سنجد طريق الخروج حقاً؟ هل سأرى أمي مرة أخرى؟ والعديد من الأسئلة التي تراود إيكاروس طوال الوقت، إلى أن ألهم إيكاروس أبوه بالفكرة العبقرية للخروج من هذا السجن، من هذه المتاهة، ليعيش كل منهم الحرية والسعادة للحظات خلدها التاريخ، أنتم مدعوون لدخول المتاهة.

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أبطال عرض "من أجل الجنة إيكاروس"

 

وعرض "من أجل الجنة إيكاروس" هو تعاون مشترك بين فرقة هانوفر الألمانية وفرقة المخرج أحمد عزت الألفي، كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، ترجمه من الألمانية إلى الإنكليزية ناتالي شبير، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي، وأنتجته فرقة مسرح الورشة في هانوفر/ ألمانيا، وفرقة المخرج أحمد عزت الألفي، قام بدور ديدالوس (الأب) محمد الهجرسي، في حين قام بدور إيكاروس (الابن) مصطفى البنا.
 

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