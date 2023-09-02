طابور عرض للفِرق المشاركة بأولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال23، حيث أقيم طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه" بشارع محمد علي بحي أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية واللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمخرج هشام عطوة مستشار وزيرة الثقافة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ديفليه للفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية

وشهد الديفليه عروضا للفرق المشاركة في المهرجان، فيما تقرر أن يقام حفل افتتاح المهرجان، في تمام الثامنة من مساء الأحد، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية.

عروض مهرجان الإسماعيلية

على أن تُقام العروض يوميًا من يوم الإثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطره غرب- مركز ومدينة القصاصين).

ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، 8 فرق مصرية (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية،الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان.

بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين).

الجدير بالذكر ، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية المهمة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام 1985.