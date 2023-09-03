نجل الموجي يطالب قنوات يوتيوب ومزيكا بوقف عرض أعمال والده

بدأ أمين الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني وشقيقة المنتج محسن جابر للمطالبة بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده التي حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وينوي أمين تجهيز دعوى قضائية ورفعها أمام المحكمة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة يخاطب فيها موقع يوتيوب بحذف اغاني وألحان وموسيقى والده، وأيضًا قنوات مزيكا، لوقف عرض هذه الأعمال والتي يتم عرضها حاليا بدون الحصول على موافقته كباقي أشقائه، إضافة إلى مخاطبة جميع الجهات المسئولة عن تراث الموجي للتعامل فيه بعد حل هذا الموضوع.

ووجه أمين الموجي إنذارًا إلى مصطفى جابر في أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض الحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن "جابر" لم يستجب لهذا الانذار .

جاء في الانذار الذي قدمه المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي امين الموجي، ان الموسيقار محمد الموجي توفي في ١٩٩٥ وانحصر ارثه الشرعي في زوجته السيدة فهيمة إبراهيم محمد وتستحق ثمن تركته وفي أولاده امين والموجي الصغير وألحان وانغام ويحيى والهام يستحقون باقي التركة، وفي عام ٢٠٠٥ توفيت زوجته السيدة فهيمة، وانحصر ارثها الشرعي في الاولاد امين والموجي الصغير وألحان وانغام ويحيى والهام، وتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، توفيت الحان محمد الموجي، وانحصر ارثها الشرعي في أخواتها امين والموجي الصغير وانغام ويحيى والهام.

في 2005 كان مصطفى جابر قد تعاقد مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملكة للموجي بما تشمله من الحان وأغاني وموسيقى.

أضاف الإنذار أن الثابت هو أن المنذر أمين الموجي لم يقم ببيع نصيبه الشرعي في تركة والده الموسيقار الراحل محمد الموجي للمنذر إليه "مصطفى جابر"، كما أن جابر لم يقم بتجيب حصة امين الشرعية في تلك الأعمال وإنما تحصل على جميع الأعمال الفنية وقام باستغلالها والتربح منهادون إعطاء المنذر حقه الشرعي في تلك التركة أو تجيب نصيب الشرعي.

وأشار الانذار إلى ان حقوق المنذر المتعلقة الميراث الشرعي لا تسقط بالتقدم فضلا عن حقوقه المالية الأدبية التي لا تسقط بالتقدم، وفي حال رفض المنذر إليه ما جاء الانذار يحق للمنذر اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه المالية والأدبية المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي إصابته جراء توقيع المنذر إليه عقد مع بعض ورثة محمد الموجي دون الكل.

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