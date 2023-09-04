الاستعدادات الأخيرة لافتتاح محطة مترو الطريق الدائرى بالخط الثالث (صور)

تواصل الهيئة القومية للأنفاق الأعمال الأخيرة بمحطة الطريق الدائري بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يفصلنا عن افتتاحها أيام قليلة، وذلك ضمن أعمال الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث، استعدادًا لافتتاحها للجمهور، خاصة أنه تم التشغيل التجريبي للقطارات بدون مواطنين.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، في المسافة من محطة الكيت كات حتى محور الضبعة مرورًا بمحطات السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

الخط الثالث بمترو الأنفاق

وسوف تفتح وزارة النقل 6 محطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يخدم أكثر المناطق ازدحامًا بالجيزة بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورًا بإمبابة والبوهى القومية والطريق الدائري، وهو الأمر الذي أشاد به جميع الأهالي.

محطة الطريق الدائري بمترو الأنفاق

محطة الطريق الدائري بمترو الأنفاق

محطة الطريق الدائري بمترو الأنفاق

محطة الطريق الدائري بمترو الأنفاق