الخط الثالث للمترو يطلق خدمة جديدة لـ3 فئات من الركاب

أعلنت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، عن إطلاق خدمة جديدة للركاب من ذوى الهمم وكبار السن، والأمهات المصطحبات لأطفالهن، وذلك من خلال تركيب بوابات تذاكر خاصة لهم تسمح بدخول الكراسى المتحركة، والسيارات الصغيرة التى تحمل الأطفال.

وقالت الشركة: "نسعى دائمًا للبحث عن طرق لتحسين خدماتنا، لنضمن رحلة سريعة ومريحة وسهلة لكل الركاب، فى سياق هذه الرؤية، تم تركيب هذه البوابات المخصصة لاستخدام ذوى الهمم فى أحدث المحطات التي تم افتتاحها بالخط الأخضر الثالث وسيليها بعض المحطات الأخرى".

وتابعت: بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المتوافرة لمساعدة عملائنا القادرين باختلاف على اجتياز رحلتهم دون أي معوقات بما في ذلك المصاعد والسلالم المتحركة والمقاعد المخصصة لهم على متن القطار، إلى جانب موظفى خدمة العملاء المتواجدين في كافة المحطات على أتم استعداد لتقديم المساعدة وقتما طلبت.