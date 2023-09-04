غالية بن على تشكر قناة الحياة لبثها مهرجان القلعة الدولى مباشر للجمهور

قدمت المطربة التونسية غالية بن علي، الشكر لقناة الحياة لنقلها فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مباشر للجمهور.

وأضافت “غالية بن علي”، خلال حفلها الغنائي المقام حاليا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين، أن لديها عضو في الفريق شاعر يتواجد في الأردن والنقل المباشر جعله متواجد معها في الحفل.

وتقدم غالية بن على خلال الحفل عدد من أعمالها الخاصة، بالإضافة إلى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل منها “روح، بلغوها، تونس، دع عنك، ألم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، ألف ليلة وليلة وغيرها”.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما، وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من: فايا يونان، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.