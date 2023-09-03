مهرجان Burning Man.. لماذا تسبب في مقتل شخص بولاية نيفادا هذا العام؟

ظل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تجمعوا لحضور مهرجان Burning Man عالقين في صحراء نيفادا يوم الأحد، بعد العواصف التي اجتاحت المنطقة، حيث حققت السلطات في حالة وفاة محتملة وعملت على فتح مسارات الخروج نهاية عطلة عيد العمال.

أغلق المنظمون الطريق أمام مرور السيارات إلى مهرجان الثقافة المضادة، وسار الحاضرون عبر الوحل، وكان العديد منهم حفاة الأقدام أو يرتدون أكياسًا بلاستيكية على أقدامهم، وتم حث المحتفلين على الاحتماء في أماكنهم والحفاظ على الطعام والماء والإمدادات الأخرى، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وظل معظم المشاركين مختبئين على أمل فتح الطرق في وقت مبكر من يوم الاثنين، على الرغم من أن القليل منهم تمكنوا من المشي عدة أميال إلى أقرب مدينة أو ركوب سيارة هناك.

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نشر DJ Diplo الشهير مقطع فيديو على Instagram مساء السبت يظهر فيه مع الممثل الكوميدي كريس روك وهما يركبان في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة لأحد المعجبين. قال إنهم ساروا ستة أميال عبر الوحل قبل أن يستقلوا رحلة.

فيما بدأ تحقيق في وفاة شخص أثناء هطول أمطار غزيرة على مهرجان يُعرف باسم "بيرننغ مان" أو "الرجل المحترق" في ولاية نيفادا الأمريكية.

ما هو مهرجان Burning Man؟

يعد مهرجان" بيرننغ مان" واحدًا من أشهر الفعاليات الموسيقية والفنية والثقافية في أمريكا، يقوم الزوار ببناء مدينة مؤقتة في وسط الصحراء، وعادة ما يكتفون ذاتيا من حيث الأطعمة والاحتياجات الأساسية إلى حد كبير أثناء وجودهم هناك.

ولكن هذا العام تسبب تغير المناخ في جعل أجواء المهرجان مختلفة، وقالت الشركة المنظمة لمهرجان بيرننغ مان في بيان: "لقد جئنا إلى هنا ونحن نعلم أن هذا هو المكان الذي نحضر فيه كل ما نحتاجه للبقاء على قيد الحياة. ولهذا السبب نحن جميعا مستعدون لحدث سببه تغير المناخ كهذا."

تم تنظيم المهرجان لأول مرة في يونيو 1986 وعُقد لأول مرة في صحراء بلاك روك بولاية نيفادا في عام 1990.

