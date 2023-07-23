خلال يوم Barbenheimer.. باربي يحقق 70 مليون دولار وأوبنهايمر 33 مليون دولار

حظى فيلم "باربي" النسخة الواقعية، للمخرجة غريتا جيرويغ بيوم افتتاح استثنائي تقديري في شباك التذاكر يوم الجمعة، محققة 70.5 مليون دولار - أكبر افتتاح لأي فيلم في عام 2023 حتى الآن.

الرقم الهائل، الذي أوردته مجلة variety ، تفوق على فيلم "Spider-Man: Across the Spider-Verse" لشهر يونيو ، والذي حقق 51.8 مليون دولار عند افتتاحه.

ويجمع الرقم الذي حصل على فيلم باربي، بين 22.2 مليون دولار حصل عليها في العروض الخاصة يوم الخميس و42.8 مليون دولار يوم الجمعة في العرض الرسمي، حيث تم عرض الفيلم في 4243 دار عرض.

فيما حقق الفيلم الرائد الآخر خلال موسم الصيف "أوبنهايمر" لكريستوفر نولان، والذي تم إصداره في نفس يوم "باربي"، أرقام كبيرة، حيث افتتح عند 33 مليون دولار.

وفقًا لـ Variety، فإن "أوبنهايمر" في طريقه للحصول على واحدة من أعلى عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم المصنف من فئة R.

"أوبنهايمر" - دراما تاريخية أكثر قتامة لمدة ثلاث ساعات حول تطوير القنبلة الذرية - النجوم كيليان مورفي، فلورنس بيو، روبرت داوني جونيور وإميلي بلانت. على الرغم من أن قصته تتناقض بشكل صارخ مع كوميديا "باربي"، إلا أنها تشترك في شيء واحد - إعادة الجماهير إلى دور السينما من أجل "مشهد فيلم صيفي".

قام المعجبون - الذين اشتروا 200000 منهم تذاكر متقدمة لمشاهدة كلا الفيلمين في نفس اليوم وفقًا للرابطة الوطنية لأصحاب المسرح - بصياغة اسم "Barbenheimer" للإشارة إلى يوم الافتتاح المشترك لكليهما.