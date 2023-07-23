الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال يوم Barbenheimer.. باربي يحقق 70 مليون دولار وأوبنهايمر 33 مليون دولار

باربى
باربى

حظى فيلم "باربي" النسخة الواقعية، للمخرجة غريتا جيرويغ بيوم افتتاح استثنائي تقديري في شباك التذاكر يوم الجمعة، محققة 70.5 مليون دولار - أكبر افتتاح لأي فيلم في عام 2023 حتى الآن.

الرقم الهائل، الذي أوردته مجلة variety ، تفوق على فيلم "Spider-Man: Across the Spider-Verse" لشهر يونيو ، والذي حقق 51.8 مليون دولار عند افتتاحه. 

ويجمع الرقم الذي حصل على فيلم باربي، بين 22.2 مليون دولار حصل عليها في العروض الخاصة يوم الخميس و42.8 مليون دولار يوم الجمعة في العرض الرسمي، حيث تم عرض الفيلم في 4243 دار عرض.

فيما حقق الفيلم الرائد الآخر خلال موسم الصيف "أوبنهايمر" لكريستوفر نولان، والذي تم إصداره في نفس يوم "باربي"، أرقام كبيرة، حيث افتتح عند 33 مليون دولار.

وفقًا لـ Variety، فإن "أوبنهايمر" في طريقه للحصول على واحدة من أعلى عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم المصنف من فئة R.

"أوبنهايمر" - دراما تاريخية أكثر قتامة لمدة ثلاث ساعات حول تطوير القنبلة الذرية - النجوم كيليان مورفي، فلورنس بيو، روبرت داوني جونيور وإميلي بلانت. على الرغم من أن قصته تتناقض بشكل صارخ مع كوميديا "باربي"، إلا أنها تشترك في شيء واحد - إعادة الجماهير إلى دور السينما من أجل "مشهد فيلم صيفي".

قام المعجبون - الذين اشتروا 200000 منهم تذاكر متقدمة لمشاهدة كلا الفيلمين في نفس اليوم وفقًا للرابطة الوطنية لأصحاب المسرح - بصياغة اسم "Barbenheimer" للإشارة إلى يوم الافتتاح المشترك لكليهما.

باربى شباك التذاكر Variety العروض الخاصة العرض الرسمي المسرح

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى ضد بيراميدز بالدورى

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)