الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"باربي" يدخل قائمة الـ 50 فيلما حققوا مليار دولار في التاريخ

باربي
باربي

حققت الكاتبة والمخرجة جريتا جيرويج نجاحًا مذهلاً بفيلمها الجديد "باربي"، بأرباحه التي بلغت 1.03 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وفقًا لتقديرات وارنر براذرز الرسمية، هذا يجعل جيرويج أول مخرجة امرأة تحقق ارباح فيلم قيمته مليار دولار.

قال بول ديغار ابديان، كبير محللي وسائل الإعلام في كومسكور: "لقد عملت مع عالم الأرباح السينمائية لمدة 30 عامًا وظاهرة باربي وباربنهايمر غير مسبوقة بقدر ما كانت غير متوقعة".

وفقًا لـ Dergarabedian، فإن حوالي 50 فيلمًا فقط في التاريخ، غير المعدلة للتضخم، قد وصلت إلى مليار دولار.

وأضاف أن الحملة التسويقية للفيلم كانت أول إشارة إلى أن فيلم "باربي" سيكون بمثابة نجاح كبير في شباك التذاكر، بحسب cnn نيوز.

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