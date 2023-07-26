إيراداته تخطت 470 مليون دولار.. "باربى" يتصدر قائمة الأفلام النسائية

حظي فيلم "باربى" للمخرجة Greta Gerwig بأفضل عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لفيلم من إخراج وبطولة نسائية، متجاوزًا أفلام الأبطال الخارقين والرسوم المتحركة.

وجمع الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع 162 مليون دولار، ووصلت إيراداته حتى أمس الثلاثاء، 470 مليون دولار على مستوى العالم، بحسب شبكة "cnbc" الأمريكية.

وحصل الفيلم على لقب أعلى 10 أفلام حققت إيرادات من إخراج نسائي، بحسب مجلة فوربس..

ونرصد في السطور التالية أبرز أفلام القائمة.

كابتن مارفل .. 2019

كان يحصل على الترتيب الأول بين الأفلام الأعلى إيرادات عن قصة وإخراج نسائية، وحقق في عطلة نهاية أسبوع عرضه الأول 153.433.423 دولار.

هو فيلم عن بطلة خارقة أمريكية، الفيلم يرتكز على شخصية كارول دانفرز من قصص مارفل كومكس، من إنتاج استديوهات مارفل وتوزيع والت ديزني ستديوز موشن بيكشرز، من تأليف وإخراج آنا بودن وريان فليك.

2019 ..frozen



حقق فيلم الحركة الشهير الذي يدور حول ملكة الثلج المعروفة بفروزين، 130263358 دولارًا، خلال عرضه عطلة الأسبوع الاول من عرضه، وهو من إخراج الأمريكية جنيفر لي.

wonder women.. 2017

حقق إيرادات خيالية مع اللحظات الأولى من عرضه، وصلت إلى 103.251.471 دولار، وهو من إخراج باتي جنكيز، ومن إنتاج warner bros pictures، ويدور حول فتاة تكتشف أنها ابنة الملكة هيبوليتا والإله زيوس.



The Matrix Reloaded ..2003

حقق فيلم ماتريكس الشهير في جزئه الأول 91.774.413 دولار، خلال الأسبوع الأول من عرضه، وهو من إخراج Lana and Lilly Wachowski.

Fifty Shades of Grey ..2015

أثار جدلًا واسعًا منذ الأيام الاولى لعرضه، واستطاعت المخرجة سام تايلور جونسون أن تقدم رؤية الفيلم بشكل وإخراج مختلفيم، وحقق الفيلم في أسبوعه الأول 85171450 دولارًا.

Black Widow.. 2021

تتواجد مارفل مرة أخرى في القائمة، بفيلم من قصص الأبطال الخارقين، ولعبت بطولته النجمة سكارلت جوهانسن، وحقق الفيلم إيرادات تقدر بـ80366.312، في أسبوعه الأول، وهو من إخراج كيت شورتلا.

Twilight..2008

فيلم فانتازيا رومانسي أمريكي صدر سنة 2008. حيث أخرجته الأمريكية كاثرين هاردويك مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الأمريكية ستيفاني ماير.

حقق في أسبوعه الأول إيرادات بلغت قيمتها 69.637.740 دولار.