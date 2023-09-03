الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودان: مقتل 25 مدنيًا فى مواجهات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم

السودان
السودان

تشهد السودان موجة من العنف والدمار بسبب الصراع المستمر بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث أودى هذا الصراع بحياة العشرات من المدنيين وأجبر الملايين على الفرار من منازلهم.

وشهد اليوم -الأحد- مقتل خمسة مدنيين في تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقًا لما ذكره طبيب وعسكريون.

وكان ذلك بعد يوم من مقتل 20 مدنيًا آخر، بينهم طفلان، في قصف جوي استهدف حي الكلاكلة السكني في جنوب الخرطوم، حسبما أفاد سكان المنطقة ولجان المقاومة.

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وأكدت لجان المقاومة أن عدد ضحايا القصف الجوي على حي الكلاكلة بلغ 20 قتيلًا مدنيًا. وأضافت أنه لم يتمكن من نقل العديد من الجثث التي احترقت أو تمزقت إلى مشرحة أحد المستشفيات التي تعمل في الخرطوم.

وتجري المعارك في أحياء مكتظة بالسكان في الخرطوم، حيث يعاني ملايين من سكانها من انقطاع الماء والكهرباء والحرارة المرتفعة منذ خمسة أشهر، وهم يختبئون في منازلهم في محاولة لحماية أنفسهم من التبادلات المتقابلة لإطلاق النار.
وأشار شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن ضواحي العاصمة شهدت قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا من قبل الجيش على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع يوم الأحد.

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ويرزح أكثر من نصف سكان السودان تحت حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في حين أن ستة ملايين منهم على حافة المجاعة، وفقًا للمنظمات الإنسانية.

يذكر أن الأمم المتحدة حذرت مرارًا من أن الصراع والجوع يهددان بـ"إسقاط" السودان وإغراق المنطقة في أزمة إنسانية، وتواجه الأمم المتحدة صعوبات في تقديم المساعدة بسبب نقص التمويل والعراقيل البيروقراطية.

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