الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يعلن التصدى لهجوم على "النيل الأزرق"

الجيش السودانى
الجيش السودانى

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، تصديه لهجوم من قبل الحركة الشعبية - شمال، على مناطق في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.

جاء ذلك في بيان متحدث الجيش العميد نبيل عبد الله، نقلته وكالة الأنباء السودانية عبر منصة "إكس".

وقال متحدث الجيش عبدالله: "دحرت قواتنا في منطقة النيل الأزرق اليوم، هجوما غادرا من قبل قوات الحركة الشعبية".

وأضاف أن "قوات الجيش كبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات".

وفي الآونة الأخيرة شهدت ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، قتالا بين الجيش السوداني والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مددت حكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية - شمال"، اتفاق وقف إطلاق النار بينهما في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.

الجيش السوداني الحركة الشعبية النيل الازرق هجوم على النيل الأزرق

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