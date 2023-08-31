البرهان يشيد بدور جهاز المخابرات فى التصدى لميليشيا قوات التمرد

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، بدور جهاز المخابرات العامة في التصدي لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة.

وقال البرهان، خلال الزيارة التي قام بها اليوم إلى مقر جهاز المخابرات العامة بولاية البحر الأحمر، بحضور الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير جهاز المخابرات العامة: "لم ينقطع عمل قيادة جهاز المخابرات ولا منسوبيه منذ قبل اندلاع التمرد حيث لم تتوقف جهودهم ولم تنقطع المعلومات لحظة واحدة وكانت سبباً في نجاح الضربات الموجعة للتمرد".

وأشار رئيس المجلس إلى أن تاريخ ١٥ أبريل نقطة فاصلة فسودان ما بعد هذا التاريخ ليس ما قبله.

وأضاف البرهان: "لدينا موقع به أفراد من القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات يقاتلون جنبًا إلى جنب وهذه لوحة من الوطنية تستدعى النظر إليها وعكسها للعالم.



إشادات بدور الشرطة السودانية



أشاد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة في بسط الأمن والاستقرار في جميع بقاع السودان، ومحاربة الجريمة، منوهًا لدورها العظيم فى التصدي لميليشيا الدعم السريع المتمردة ومساندتها القوات المسلحة فى إنهاء هذا التمرد.

وقال رئيس المجلس لدى زيارته اليوم لشرطة ولاية البحر الأحمر ومخاطبته، لضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة بالولاية أن السودان يتعرض لمؤامرة كبرى تهدف إلى تفتت وحدة البلاد وخرابها، مؤكدًا أن كل الأجهزة النظامية ستعمل على التصدي لهذه المؤامرة وحسمها قريبًا، لافتًا إلى قومية القوات المسلحة السودانية.

وتطرق البرهان إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة مبينًا أن هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة ومحاكمة مرتكبيها.

وناشد رئيس المجلس المتمردين بالعودة إلى رشدهم وتسليم السلاح.

وعبر رئيس المجلس عن تقديره البالغ لقوات الشرطة التي استجابت لنداء القائد العام وانخراطها فى العمليات العسكرية، وقال البرهان إن هناك ضباطًا من الشرطة يقاتلون ضمن صفوف القوات المسلحة في حربها ضد الميليشيا، مما يؤكد أن الشرطة لها أدوار تقوم بها، لافتًا إلى الوقفة الكبيرة من الشعب السوداني مع قواته المسلحة للتصدي للقوات المتمردة.

ووجه البرهان الجهات المختصة بمراجعة تكلفة الجواز، مراعاة لظروف المواطنين، كما وجه قيادة الشرطة البدء فى التحضير والإعداد لمرحلة ما بعد الحرب لبسط الأمن ومحاربة الجريمة ومحاسبة كل الجناة.