صحفي سوداني: خطاب البرهان اليوم يؤكد أنه يريد السلام لحل الأزمة

قال الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة "نبض السودان" إن تصريحات الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم في بورسودان أعادت الثقة لقوات الشرطة السودانية وما تقوم به من جهود.

وأضاف السنوسي خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية” أن البرهان أكد أن الشرطة السودانية تعمل بجانب القوات المسلحة من أجل دحر العدوان على السودان.

وأشار إلى تصريحات البرهان اليوم تؤكد أنه يريد السلام لحل الأزمة السودانية، مضيفًا: "التصريحات مبشرة جدًا للشعب السوداني بأن القوات المسلحة السودانية تسير وفقًا للخطط التي تم وضعها لمواجهة قوات الميليشيا المتمردة".

وتابع: "تصريحات اليوم أكدت أن الشرطة جهاز متماسك يقوم بأدواره بفكاءة عالية" مشيرًا إلى أن البرهان دعا المتمردين لإلقاء السلاح والعودة إلى رشدهم وهذا يعكس أنه يريد السلام للسودان.

واستكمل: "يبدو ان هناك تفاهمات حدثت في اللقاء الذي جمع البرهان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت القيادة المصرية تليين المواقف ووضح ذلك من خلال خطاب البرهان اليوم".