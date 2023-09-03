الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باولو شيراك: انسحاب أمريكا من أفغانستان كان بمثابة "كارثة إنسانية"

باولو فون شيراك
باولو فون شيراك

قال باولو فون شيراك، رئيس معهد السياسة العالمية، إن الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان كان بمثابة كارثة إنسانية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو من أمر بالإنسحاب.

وأضاف شيراك، خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 2500 جندي يحافظون على تماسك البلاد وعند سحبهم انهارت البلاد ورأينا الفوضى في مطار كابول حيث كان الناس يتشبثون بالطائرات وهو الأمر الذي ترك مظاهر سلبية لدى الناس، لكن المواطن الأمريكي يهتم الآن بالتضخم والضرائب.

وأكد أن عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، واضح حقًا للجميع وأنه يمكنك النظر إليه كيف يبدو كرجل عجوز.

تعليقه على المطالبات بعزل بايدن

وعن المطالبات بعزل بايدن بسبب الاتهامات التي وجهت لنجله "هانتر"، قال إن الأمر تحول لما يشبه المسرحية، مؤكدًا أن الإقالة تحدث إذا كانت المسألة كبيرة مثل الجرائم الكبرى أو إذا كان شخص لا يصلح لتولي منصبه، لكن الوضع، الآن، تحول إلى أن شخص لا يعجبني أقيله.

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