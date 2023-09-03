عيد ميلاد "ملكة الترند".. مواقف مثيرة تصدرت بها منة فضالي مواقع التواصل

تحتفل النجمة منة فضالي بعيد ميلادها غدًا، حيث ولدت في 4 سبتمبر عام 1983، حيث تخرجت من كلية سياحة وفنادق، فقد ظهرت لأول مرة على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال.

منة فضالي هي واحدة من أشهر الفنانات الشابات في الساحة الفنية، والتي اشتهرت بأدوارها المتنوعة في السينما والتلفزيون، ولدت منة فضالي في 4 سبتمبر عام 1983، وبدأت مشوارها الفني في عام 2002 بمسلسل "أين قلبي"، ومنذ ذلك الحين شاركت في العديد من الأعمال الناجحة مثل، "سلسال الدم"، وغيرها.

"ملكة الترند".. أبرز المواقف التي جعلت من منة فضالي حديث الجمهور

ليس هذا فقط ما جعل منة فضالي تحظى بشهرة واسعة، بل أيضاً مواقفها وتصريحاتها التي تصدرت بها عرش مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أثارت منة فضالي الجدل بسبب زواجها السري من الملحن محمد ضياء، وانفصالها عنه بعد سبعة أشهر فقط.

كما تعرضت لانتقادات حادة بسبب نشرها صور لها بـ"مايوه" على شواطئ الإسكندرية، وأيضاً خلال استضافتها في برامج تلفزيونية، حيث كشفت عن تفاصيل خاصة من حياتها وآرائها.

إطلالات جريئة للنجمة منة فضالي:

دائمًا ما تثير الفنانة منة فضالي الجدل بسبب إطلالتها الجريئة، من وقت لأخر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة، فدائمًا ما تعتمد "الهوت شورت" بمعظم إطلالتها.

وبالنسبة للفساتين، دائمًا ما تختار الفساتين مفتوحة الصدر، الأمر الذي يجعلها دائمًا في مهب الانتقادات اللاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا شاركت النجمة منة فضالي، جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا صورا جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف في تركيا، وتتميز فضالي، حيث اعتمدت الجمبسوت الصيفي في الكثير من الإطلالات هناك.

أشهر أعمال النجمة منة فضالي:

منة فضالي هي ممثلة مصرية موهوبة، شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً وإعجاباً من الجمهور، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها منة فضالي التالي:

مسلسل سلسال الدم، الذي عرض في خمسة أجزاء من عام 2012 إلى عام 2018، وقامت فيه بدور هنية الهلالي، ابنة عبلة كامل، كما قدمت مسلسل حب عمري، الذي عرض في عام 2020، وقامت فيه بدور رانيا، زوجة هاني عادل.

شاركت منة فضالي أيضًا بمسلسل لما كنا صغيرين، الذي عرض في عام 2020، وقامت فيه بدور هالة، صديقة خالد النبوي، بالإضافة إلى مسلسل قيد عائلي، الذي عرض في عام 2018، وقامت فيه بدور منى، ابنة بوسي.