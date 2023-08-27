بعيد ميلاد نجمة الدراما.. إيمان العاصي صاحبة الإطلالات المثيرة للجدل

تحتفل غدًا النجمة إيمان العاصي بعيد ميلادها الـ 38، حيث ولدت في 28 أغسطس عام 1985، حيث اشتهرت بأدوارها الدرامية المتنوعة والمؤثرة، وكذلك بإطلالاتها الجريئة والمختلفة التي أثارت بها الجدل في عدة مناسبات.

ولدت إيمان العاصي، في مدينة القاهرة، فبداية عملها بالفن جاءت بالصدفة عندما ذهبت لأخذ مجموعة صور لها وحين انتهي المصور من تصويرها، طلب منها أن ينشر إحدى الصور في أحد المجلات النسائية ووافقت ونشرت الصورة في المجلة شاهدها المخرج خالد بهجت، علي غلاف المجلة ورشحها لقيام بدور ابنه الفنانة رغدة في مسلسل "امس لا يموت" عام 2003 وجاء الترشيح بسبب التشابه بينهما.

ومنذ ذلك الحين، شاركت العاصي في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وحققت نجاحات كبيرة، من أبرز أعمالها: "حضرة المتهم أبي" مع نور الشريف، "حب لا يموت" مع محمد رياض، "السبع بنات" مع سلاف فواخرجي، "قانون عمر" مع حمادة هلال، "أبو عمر المصري" مع أحمد عز، ولمس أكتاف مع الفنان ياسر جلال.

وتألقت بمسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان 2023، وتقوم فيه بدور "دلال" زوجة جعفر الذي يجسده الفنان محمد رمضان، وهو مسلسل درامي شعبي يتناول حياة “جعفر” وصراعاته مع أعدائه.

إيمان العاصي.. ملكة الإطلالات المثيرة للجدل:

لا تخشى إيمان العاصي من التغيير والابتكار في إطلالاتها، فهي تحب التجديد والتجربة، وقد أثارت بهذه الإطلالات جدلاً كبيرًا بين جمهورها والإعلام، ففي عام 2015، ظهرت إيمان العاصي بشعر قصير وملون بالأشقر، وهو ما أثار استغراب الكثيرين.

في عام 2017، خضعت إيمان العاصي لجلسة تصوير جريئة، حيث ارتدت فستانًا أحمر شفافًا، وهو ما أثار انتقادات حادة من بعض المتابعين، وقالت إنها تحب هذه الإطلالة ولا تهتم بالسلبية.

في عام 2018، ظهرت إيمان العاصي بإطلالة مختلفة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلًا مزينًا بالورود، وغيرت لون شعرها إلى الأحمر، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين.

في عام 2019، خضعت إيمان العاصي لجلسة تصوير، حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا وحذاءً رياضيًا، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب هذه الإطلالة الغير مألوفة، بالإضافة إلى ارتدائها لـ"مايوه".