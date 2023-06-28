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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفاء أبو السعود: إيمان العاصي عملت طفرة في تمثيلها.. ومنى زكي رائعة

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود، عن رأيها في الأعمال الدرامية التي عرضت في ماراثون رمضان 2023.

وقالت “أبو السعود” خلال حديثها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" احتفالا بعيد الأضحى المبارك: شوفت مسلسلات كتير منى زكي عاملة دور رائع، ونيللي كريم عاملة دور حلو، وجعفر العمدة الجمال اللى فيه كان محمد رمضان عنده حضور كبير يخليك تتفرج، وأنا بحبه وهو موهوب في التمثيل أكثر من الغناء، وهالة صدقي قدمت دور حلو، وإيمان العاصي عملت طفرة في تمثيلها وأول مرة تقوم بالدور ده.

كما كشفت صفاء أبو السعود أنها اعتذرت عن عمل فني عرض عليها في موسم رمضان 2023 رافضة الكشف عن اسم العمل.

وقالت: "عرض عليا عمل السنة دي ولما شوفته لاقيته مش شبهي، واعتذرت عنه وبحمد ربنا إني اعتذرت على المسلسل ده بعد ما شوفته".

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