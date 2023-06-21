الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع عيد ميلاد نيرمين الفقي.. توقعات الأبراج لها في النصف الثاني من 2023؟

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة نيرمين الفقي التي تنتمي لبرج السرطان الحساس والعاطفي للغاية، والذي لا يستطيع إلا أن يقدم الخير للآخرين.

توجد العديد من التنبؤات لهذا البرج في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣، حيث يجب أن يستخدم هذا الوقت للتعبير عن نفسه بحرية سواء كان ذلك في الحب أو العمل.


يبدأ موسم عيد ميلادك اليوم حيث تتأجج الشمس المنشطة في برج السرطان للقيام بجولة تستمر حتى 22 يوليو، الآن لديك إذن كوكبي لتضع نفسك في المرتبة الأولى، وبما أن هذا هو الانقلاب الصيفي فهو وقت رائع لتحديد النوايا للعام المقبل.

 

 أغمض عينيك واشعر بالعواطف ثم انظر إلى الصفحة (أو الشاشة) واكتبها بأكبر قدر ممكن من الوضوح، بعد ذلك فكر في قائمة خطوات العمل التي تتماشى مع كل هدف من أهدافك، ابدأ في تحقيق الأهداف.


مع محاذاة القمر إنه وقت مناسب لاتخاذ القرارات المالية، لذا انطلق وقم بهذا الانغماس، فقط تذكر أن تبقي عواطفك تحت السيطرة وتبقى مسيطرًا، الوقت جيد للحب والعمل والقرارات المالية، لذا ابق عينيك وأذنيك مفتوحتين.

يمكن أن تكون حساسيتك وتعاطفك مفيدًا، استخدمه لبناء علاقات قوية مع الزملاء والرؤساء، قد تتلقى اعترافًا بعملك الشاق اليوم، إنه أيضًا وقت مناسب لاستكشاف فرص جديدة.

من الناحية المالية تعد تلك الفترة  جيدة للمخاطرة والاستثمار في الفرص الجديدة، سوف يرشدك حدسك وذكائك العاطفي لاتخاذ القرارات الصحيحة، ومع ذلك تأكد من أنك لا تدع عواطفك تحكمك وتبقى عمليًا.

يمكن أن تؤثر عواطفك على صحتك، لذلك من المهم أن تظل متحكمًا، مارس الأنشطة البدنية أو التأمل لمساعدتك على التعامل مع التوتر، تأكد من تناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء، اعتني بصحتك العاطفية والجسدية خلال الفترة القادمة.

قد تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي والكبد لذلك من الجيد تجنب الأطعمة الدهنية، ستتحسن صحتك بشكل طبيعي وستتحسن شهيتك، يجب أن ترحب باللحظات السعيدة بأذرع مفتوحة لمنع نفسك من الوقوع في اضطراب عاطفي.

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