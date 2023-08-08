الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عيد ميلاد "جميلة الشاشة".. يسرا اللوزى فنانة أتقنت أدوار الأغراء والشر معا

يسرا اللوزى
يسرا اللوزى

في الثامن من أغسطس من كل عام، تحتفل النجمة المصرية يسرا اللوزي بعيد ميلادها، والتي تعد واحدة من أبرز الممثلات في السينما والتلفزيون.

يسرا محمود اللوزي، ولدت في 8 أغسطس عام 1985، فهي ممثلة مصرية بدأت التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة حينما كانت طالبة، ولكن جاءت فرصتها الأولى للتمثيل في السينما مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة فيلمه إسكندرية - نيويورك في عام 2004. 

درست يسرا العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، وتخصصت في المسرح والتاريخ الحديث، والدها هو "محمود اللوزي"، وهو مخرج مسرحي وممثل وأستاذ دراما ومسرح في الجامعة الأمريكية، ووالدتها سورية عملت في مجال مسرح العرائس، ولها إسهامات في مجال الترجمة والدوبلاج بشركة والت ديزني العالمية. 

بدأت يسرا في دبلجة الأفلام الكرتونية التي تنتجها شركة ديزني في ما قبل مرحلة الثانوية العامة، وكانت تقوم والدتها بترجمة تلك الأفلام، بعدما أنهت يسرا دراستها الجامعية، حصلت على ماجستير في حقوق الإنسان والتنمية، وعملت في ذلك المجال لفترة.

سنة تلو الأخرى، أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، منها، قبلات مسروقة، وبالألوان الطبيعية، وهليوبوليس، وميكروفون، المركب كما شاركت في بطولة مسلسلات مثل: خاص جدًا، وخطوط حمراء، وفيرتيجو، ودهشة.

تتميز يسرا اللوزي بجمالها الطبيعي وقدرتها على تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة، من الأغراء والرومانسية إلى الشر والكوميديا، كما تتحلى بشخصية مرحة وطيبة، وتنشط في مجالات العمل الإنساني والحقوقي.

بدأت يسرا اللوزي مشوارها الفني في عام 2004، عندما اختارها المخرج الكبير يوسف شاهين لبطولة فيلمه "إسكندرية - نيويورك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وأثار جدلاً واسعًا، منذ ذلك الحين، شاركت يسرا في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، التي أظهرت موهبتها وإبداعها. 

أدوار الشر والرومانسية.. تليق بيسرا اللوزي

حصلت يسرا اللوزي على عدة جوائز وتكريمات على مستوى محلي وإقليمي ودولي، نظير مسيرتها الفنية المتميزة، كما تعبر عن آرائها السياسية بشجاعة وصراحة، وتدافع عن قضايا المرأة والحرية والديمقراطية. 

استطاعت النجمة يسرا اللوزي، أن تتألق وتبدع في أدوار الفتاة الجامعية الكلاس، وذلك خلال دوره في فيلم المركب، وفي رمضان الماضي تألقت بمسلسل جميلة، حيث قدمت دور "شيري" الفتاة الحقودة التي تستغل جمالها من أجل الوصول لأهدافها.

يسرا اللوزي الجامعة الأمريكية أدوار الشر والرومانسية الجامعة الأمريكية بالقاهرة أدوار الإغراء عيد ميلاد يسرا اللوزي
ads

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق

حقيقة تعامل ضباط المنشية مع سيدة من ذوى الهمم بشكل سيئ

جريمة مروعة فى الهرم.. رجل ينحر أعناق زوجته وأبنائه الخمسة

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان أباحوا قتل العساكر لأنهم فشلوا فى تخديرهم

واشنطن توافق رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية