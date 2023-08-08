عيد ميلاد "جميلة الشاشة".. يسرا اللوزى فنانة أتقنت أدوار الأغراء والشر معا

في الثامن من أغسطس من كل عام، تحتفل النجمة المصرية يسرا اللوزي بعيد ميلادها، والتي تعد واحدة من أبرز الممثلات في السينما والتلفزيون.

يسرا محمود اللوزي، ولدت في 8 أغسطس عام 1985، فهي ممثلة مصرية بدأت التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة حينما كانت طالبة، ولكن جاءت فرصتها الأولى للتمثيل في السينما مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة فيلمه إسكندرية - نيويورك في عام 2004.

درست يسرا العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، وتخصصت في المسرح والتاريخ الحديث، والدها هو "محمود اللوزي"، وهو مخرج مسرحي وممثل وأستاذ دراما ومسرح في الجامعة الأمريكية، ووالدتها سورية عملت في مجال مسرح العرائس، ولها إسهامات في مجال الترجمة والدوبلاج بشركة والت ديزني العالمية.

بدأت يسرا في دبلجة الأفلام الكرتونية التي تنتجها شركة ديزني في ما قبل مرحلة الثانوية العامة، وكانت تقوم والدتها بترجمة تلك الأفلام، بعدما أنهت يسرا دراستها الجامعية، حصلت على ماجستير في حقوق الإنسان والتنمية، وعملت في ذلك المجال لفترة.

سنة تلو الأخرى، أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، منها، قبلات مسروقة، وبالألوان الطبيعية، وهليوبوليس، وميكروفون، المركب كما شاركت في بطولة مسلسلات مثل: خاص جدًا، وخطوط حمراء، وفيرتيجو، ودهشة.

تتميز يسرا اللوزي بجمالها الطبيعي وقدرتها على تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة، من الأغراء والرومانسية إلى الشر والكوميديا، كما تتحلى بشخصية مرحة وطيبة، وتنشط في مجالات العمل الإنساني والحقوقي.

بدأت يسرا اللوزي مشوارها الفني في عام 2004، عندما اختارها المخرج الكبير يوسف شاهين لبطولة فيلمه "إسكندرية - نيويورك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وأثار جدلاً واسعًا، منذ ذلك الحين، شاركت يسرا في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، التي أظهرت موهبتها وإبداعها.

أدوار الشر والرومانسية.. تليق بيسرا اللوزي

حصلت يسرا اللوزي على عدة جوائز وتكريمات على مستوى محلي وإقليمي ودولي، نظير مسيرتها الفنية المتميزة، كما تعبر عن آرائها السياسية بشجاعة وصراحة، وتدافع عن قضايا المرأة والحرية والديمقراطية.

استطاعت النجمة يسرا اللوزي، أن تتألق وتبدع في أدوار الفتاة الجامعية الكلاس، وذلك خلال دوره في فيلم المركب، وفي رمضان الماضي تألقت بمسلسل جميلة، حيث قدمت دور "شيري" الفتاة الحقودة التي تستغل جمالها من أجل الوصول لأهدافها.