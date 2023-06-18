نقل والدة منة فضالى للرعاية المركزة والأخيرة تطلب من جمهورها الدعاء

طالبت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدتها بسبب مرضها ودخولها غرفة العناية المركزة؛ حيث قامت بنشر صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أمي داخله الرعاية ادعولها ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا".

وبمجرد نشر التدوينة، وصورة والدتها في المستشفى سرعان ما انهالت التعليقات من محبي منة ومتابعيها متمنين لوالدتها الشفاء العاجل.

وكانت منة فضالي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا بشخصيتها ضمن أحداث العمل، حيث جسدت شخصية تسمى "نرجس" زوجة "جعفر العمدة" الذي جسد دوره الفنان محمد رمضان، وناقشت من خلال دورها قضية الدجل والسحر والشعوذة.

وحتى الآن لم تصرح منة، إذا كانت ستشارك في الموسم الثاني من "جعفر العمدة"، حيث أعلن صناع العمل رسميًا عن تحضيرهم للجزء الثاني لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضانى المقبل.

وحصد المسلسل العديد من الجوائز، آخرها جوائز حفل كأس إنرجى، والذي يعد حصان الحفل الأسود، حيث فاز بـ10 جوائز فى دورته السابعة، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.