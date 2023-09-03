الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار محمود فوزي: الشركة المتحدة ليس لديها أى مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطنى عن رؤيته.

وقال فوزي فى تعقيبه على عدد من المداخلات بجلسة حرية الرأي والتعبير في  الحوار الوطنى: “أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير  صاحبة لا يقف على أرض صلبة كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر”.

وأكد أن عدم وقوف صاحب الرأي الخاصة بعدم وجود الإرادة السياسية ووجود أزمة حقوقية خاصة أننا في مصر لدينا نحو أكثر من ٤٠٠ إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا ٧٠ قناة بشكل مشروع بجانب أكثر من ١١٠ مواقع إلكترونية وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.

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منها العلمين.. جهود الشركة المتحدة في دعم المبادرات الرئاسية

سلطة قانونية

وبشأن ما أثير عن حجب المواقع، قال المستشار محمود فوزي إن الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام لوقف أي ضرر ضد المجتمع ويكون تحت رقابة قضائية، مشيرا إلى أن التعامل مع الأخبار الكاذبة يتم التعامل معه وفقا للقانون مثلما يتم في مختلف دول العالم من خلال تدابير جنائية.

وتطرق بحديثه إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا إنه لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن يفرض التزامات، مشيرا إلى أن المجلس هو جهة مستقلة وتعرض تقاريرها على مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

واختتم حديثه بالتأكيد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون، ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".

المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى حرية الرأي والتعبير أزمة حقوقية الإرادة السياسية

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