منها العلمين.. جهود الشركة المتحدة في دعم المبادرات الرئاسية

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ تدشينها على أداء أدورًا من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوى المواطن المصري على جميع الأصعدة، وهو ذات الهدف الذي تتلاقى فيه مع المبادرات الرئاسية التي تضمن له الحياة الكريمة له وهذا هدفها الأسمى.

ولعل نقطة التلاقي تلك هي ما تفسّر دعم الشركة المتحدة المستمر للمبادرات الرئاسية، والتي كان أحدث ما أظهرها ذلك الذي أعلنته منذ بداية الصيف، وهو تخصيص صافى عائدات مهرجان العلمين لصالح مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى مصر.

ونتيجة لوحدة الهدف ذاته بين مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تغيير حياة البسطاء في مصر وجعلها أفضل، وتحسين حياة المواطن في شتى الجوانب مثل التعليم والسكن والصحة وغيرها، وبين ما تسعى إليه الشركة المتحدة من السير قدمًا نحو الجمهورية الجديدة حيث التقليل إلى أبعد الحدود من مستويات الفقر، وإحداث التنمية في كل ربوع مصر، التي تجعلها مقصدًا لدول العالم في الاستثمار والسياحة، ومن ثم النهوض بالبلاد داخليًا وخارجيًا، جاء هذا التخصيص لعائد مهرجان العلمين الذي قامت به المتحدة لصالح المبادرة الرئاسية.

فمهرجان العلمين الذي دشنته الشركة المتحدة يأتي كمثالًا حيا على هذا التشابه بينه وبين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من المبادرات الرئاسية، إذ أن المهرجان كان له بالغ الأثر فى إلقاء الضوء على حجم التنمية العمرانية التى تشهدها الدولة وكذا من شأنه زيادة الفرص المتاحة للاستثمار فى المدينة التى عانت على مدار سنوات من التهميش وعدم إدراك أهميتها، ومع هذا ترويجه للسياحة وما يتبع ذلك من زيادة فرص العمل، وهي ذاتها بعضًا من أهداف المبادرات الرئاسية.

رئيس قطاع الأخبار في “المتحدة”: التنمية هدف الشركة الرئيسى

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إحدى البرامج التليفزيونية، علق على دور الشركة المتحدة في دعم المبادرات الرئاسية وتأتي في مقدمتها المبادرة الأكبر "حياة كريمة" قائلًا إن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة يدل على فكر مؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا توجهًا من مجلس إدارة الشركة المتحدة منذ فترة الإعداد لمهرجان العلمين.

وتابع: "القرار متوقع من الشركة إذ أنه يتفق مع برنامج العمل الذى وضعه مجلس الإدارة قبل أشهر عدة من إعداد النسخة الأولى من المهرجان"، مؤكدًا أن الهدف كان هو وضع العلمين الجديدة على خريطة التصنيف فى الشرق الأوسط والعالم، وللترويج للمدينة الساحلية، وكذلك تعزيز القدرة المصرية فى صناعة الترفية.

كما لفت الطاهرى إلى أن الشركة تتبنى الفكر التنموى سواء فى الصناعة والعمل العام، موضحًا أن إعلان الشركة بالتبرع بعوائد المهرجان جاء للمشروع الأهم والأكبر وهو مبادرة حياة كريمة والذي يعتبر مساهمة فى فكرة التنمية المستدامة، مؤكدا أن الهدف الرئيسى للشركة تنموي بشكل أساسى.

كما أشار إلى أن التبرع بعائدات مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة ليس الدور المجتمعي الأول للشركة المتحدة فقد تم قبل ذلك تبني علاج حالات فنانين أو مشاهير وتتعاون مع النقابات وهذا يبين أهمية وجود كيان إعلامي في الصناعة الإعلامية.

يذكر أنه المهرجان الذي دشنته الشركة المتحدة استطاع أن يظهر ذلك التحول الذي أُجري لمدينة العلمين مغيّرًا إياها من مدينة ألغام إلى مدينة أحلام، وحقق المهرجان الذي بدأ في 13 يوليو واستمر إلى اليوم سبتمبر نجاحًا كبيرًا أثبته الحضور الضخم من كافة دول العالم، وهو ما جعل تذاكر الحفلات به تنفذ بعد لحظات قليلة من وقت إتاحتها، ويأتي مدّ فترة المهرجان إلى 2 سبتمبر نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير عليه دليل آخر على نجاح هذا المهرجان الذي وصف بالأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط.