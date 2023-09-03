الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني لم تشهد أي تجاوز من أي طرف

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه تم الإفراج خلال الفترة الماضية عن أكثر من 50 صحفيًا من المحبوسين في قضايا الرأي والنشر.

أضاف رشوان أن قرار الإفراج كان يشمل 32 صحفيًا نقابيًا و18 صحفيًا غير نقابي: "الإصلاح السياسي لا بد أن يمر من هذه البوابة، بوابة حرية الآراء والتعبير وهو ما حرصنا عليه منذ بداية الحوار الوطني سواء في الجلسات العلنية أو الخاصة.

أكد المنسق العام للحوار الوطني أن جلسات الحوار الوطني رغم تعارض الآراء واختلافها لم تشهد في مرة تجاوز من أي طرف من الأطراف، وهو الأمر الذي يؤكد أننا بلغنا الرشد:"لدينا استحقاق مهم للغاية نحو التطور الدستوري في هذا البلد مطلع العام القادم وهو يكمل ما بدأه الحوار الوطني من حريات.

عملية ناجحة

أضاف:"أرى أن كل من لم يشارك في الحوار الوطني لأي سبب أن ينتقد الحوار الوطني؛ لأنها عملية ناجحة بحرية المناقشات داخله، الحوار الوطني جرى كما تجري اللقاءات والنقاشات الحرة.. لقد بلغنا الرشد".

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي تنعقدت تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".

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الحوار الوطنى.. برلمانية: تعديل قانون الأحزاب هدفه استعادة دورها المجتمعى

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، بحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

الجلسات النقاشية

وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

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طلعت عبدالقوى: جلسة الأحزاب السياسية من أهم جلسات الحوار الوطنى

الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قضايا الرأي والنشر حرية الآراء والتعبير الحوار الوطنى

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