الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تاني ولو هتكسبنا ملايين"

سارة زكريا
سارة زكريا

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، العقوبات التي ستتطبق على المطربة اللبنانية سارة زكريا، بشأن إهانتها للجمهور في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أنها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية.

قال حلمي عبد الباقي، في تصريحات صحفية إن المطربة اللبنانية سارة زكريا تخضع للتحقيق حاليا في نقابة المهن الموسيقية، لافتًا إلى أنها لن تقيم حفلات أخرى في مصر خلال الفترة المقبلة.

أوضح عبد الباقي:“سارة في التحقيق ومع أن المفروض من غير تحقيق تتشطب؛ لأنها مش عضو في النقابة أصلًا ومش هيحصل ده تاني، وهى تنسى أنها تغني في مصر تاني، ولسه بيتحقق معاها ولكن اجتهاد مني مش هتمسك مايك تاني في مصر وإحنا مش هنسمح بده”.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أن مجلس النقابة يرحب بأي فنان يحمل جنسية غير مصرية طالما يحترم عادات وتقاليد الجمهور المصري: “أهلاً وسهلاً بأي فنان من بره مصر طالما بيحترم الجمهور وبيحترم المسرح والكلمة اللي بيقولها، إنما أي حد تاني هيخرج عن النص مالوش مكان عندنا”.

وأردف: “مينفعش على مسرح مصري تقولي الألفاظ دي مش هيحصل حتى لو هتكسبنا ملايين مش هنقبل بده”.

أضاف عبد الباقي: “الحياة بالشكل ده مش حلوة خالص، وإحنا مصر وإحنا أساس ومنارة الفن في الوطن العربي، وفيه هجمة شارسه معرفش إيه السبب فيها إنما احنا واقفين بالمرصاد لأي حد يخرج عن النص ويخلي شكلنا كبلد راعية للفن والفنانين تبقى بالشكل ده”.

وختم حلمي عبد الباقي حديثه قائلاً: “مصطفى كامل عامل مجهود خرافي أنه بيتصدى لأي مشكلة في نقابة المهن الموسيقية، ومش معقول يا جماعة مش ملاحقيين على الناس دي كلها”.

حلمي عبد الباقي الموسيقيين سارة الزكريا نقابة الموسيقيين مصطفى كامل

مواد متعلقة

"المهن الموسيقية" تكرم وليد توفيق تقديرًا لمشواره الفنى

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة أمام حمام السباحة

قريبًا.. برنامج "بيت مراد" على شاشة ON

فرقة شارموفرز تبدأ حفل ختام مهرجان العلمين بأغنية "حزينة"

عروض نارية ونافورة راقصة بحفل ختام مهرجان العلمين في دورته الأولى

التجهيزات النهائية لحفل شارموفرز بمهرجان العلمين (صور)

"الرجل الذي أكله الورق" يفتتح العروض المصرية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح

برنامج عن السيارات.. صفحة ON فيسبوك تطلق برنامج "قصة شعار رولز رويس"

الأكثر قراءة

منافس الأهلى المحتمل.. تعليق مشاركة بترو أتلتيكو فى الدورى الإفريقى

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة أمام حمام السباحة

بعد سقوطها وتصدرها التريند.. مواقف صادمة تعرضت لها حورية فرغلي

وكيل «صحة مطروح» يُتابع انتظام العمل بـ4 وحدات للرعاية الأولية

محافظ مطروح يوجّه بإقامة معارض بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)