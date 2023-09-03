"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تاني ولو هتكسبنا ملايين"

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، العقوبات التي ستتطبق على المطربة اللبنانية سارة زكريا، بشأن إهانتها للجمهور في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أنها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية.

قال حلمي عبد الباقي، في تصريحات صحفية إن المطربة اللبنانية سارة زكريا تخضع للتحقيق حاليا في نقابة المهن الموسيقية، لافتًا إلى أنها لن تقيم حفلات أخرى في مصر خلال الفترة المقبلة.

أوضح عبد الباقي:“سارة في التحقيق ومع أن المفروض من غير تحقيق تتشطب؛ لأنها مش عضو في النقابة أصلًا ومش هيحصل ده تاني، وهى تنسى أنها تغني في مصر تاني، ولسه بيتحقق معاها ولكن اجتهاد مني مش هتمسك مايك تاني في مصر وإحنا مش هنسمح بده”.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أن مجلس النقابة يرحب بأي فنان يحمل جنسية غير مصرية طالما يحترم عادات وتقاليد الجمهور المصري: “أهلاً وسهلاً بأي فنان من بره مصر طالما بيحترم الجمهور وبيحترم المسرح والكلمة اللي بيقولها، إنما أي حد تاني هيخرج عن النص مالوش مكان عندنا”.

وأردف: “مينفعش على مسرح مصري تقولي الألفاظ دي مش هيحصل حتى لو هتكسبنا ملايين مش هنقبل بده”.

أضاف عبد الباقي: “الحياة بالشكل ده مش حلوة خالص، وإحنا مصر وإحنا أساس ومنارة الفن في الوطن العربي، وفيه هجمة شارسه معرفش إيه السبب فيها إنما احنا واقفين بالمرصاد لأي حد يخرج عن النص ويخلي شكلنا كبلد راعية للفن والفنانين تبقى بالشكل ده”.

وختم حلمي عبد الباقي حديثه قائلاً: “مصطفى كامل عامل مجهود خرافي أنه بيتصدى لأي مشكلة في نقابة المهن الموسيقية، ومش معقول يا جماعة مش ملاحقيين على الناس دي كلها”.