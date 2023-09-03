مسئول أوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": استعدنا السيطرة على 250 كم خلال شهرين
قال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إن وزيرى الدفاع والداخلية الأوكراني ذكرا للمحللين والخبراء العسكريين الذين يدعون أن أوكرانيا لم تحقق أي انتصارات: "اصمتوا عما تقولون، وحاولوا أن تذهبوا لميدان المعركة الأوكراني".
أضاف ساك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “وزيرا الدفاع والداخلية وجها القوات الأوكرانية بمواصلة التقدم في الهجوم المضاد”، مؤكدًا استعادة السيطرة على 250 كيلومترا مربعا خلال شهرين وهذا أكثر مما نتوقع".
هناك قرارات نتخذها على مهل
وتابع: "القوات الأوكرانية تواصل تقدمها جنوبًا ونرغب في تعجيل العمليات، والآن التقدم للجيش الأوكراني بشكل أسرع، لكن هناك الكثير من القرارات التي يجب اتخاذها على مهل".