سياسي: كثرة الأحزاب لا يفيد إذا كان دورها الفعال شبه منعدم

قال سيف محمود الكاتب والمحلل السياسي، خلال جلسة مناقشة قانون الأحزاب "الدمج والتحالفات الحزبية" بالحوار الوطني، إن دور الأحزاب، لا بد يبدأ من الشارع وخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن كثرتها لا يفيد إذا كان الدور الفعال لها شبه منعدم.

وطالب سيف محمود، بدمج الأحزاب المتشابهة في الفكر والأيديولوجية، في الحزب الأكثر تأثيرا في الشارع، وبعد الدمج، يجب إيجاد تمويلات بطرق شرعية لا تتعارض مع القانون.

السوشيال ميديا

ودعا محمود، الأحزاب إلى استخدام السوشيال ميديا، للوصول الشباب، مشدداً على أن المعارضة مطلوبة، ولكن يجب أن تكون على أسس موضوعية وواقعية، وليس من أجل المعارضة فقط.

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.