الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سياسي: كثرة الأحزاب لا يفيد إذا كان دورها الفعال شبه منعدم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال سيف محمود الكاتب والمحلل السياسي، خلال جلسة مناقشة قانون الأحزاب "الدمج والتحالفات الحزبية" بالحوار الوطني، إن دور الأحزاب، لا بد يبدأ من الشارع وخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن كثرتها لا يفيد إذا كان الدور الفعال لها شبه منعدم.

وطالب سيف محمود، بدمج الأحزاب المتشابهة في الفكر والأيديولوجية، في الحزب الأكثر تأثيرا في الشارع، وبعد الدمج، يجب إيجاد تمويلات بطرق شرعية لا تتعارض مع القانون.

السوشيال ميديا

ودعا محمود، الأحزاب إلى استخدام السوشيال ميديا، للوصول الشباب، مشدداً على أن المعارضة مطلوبة، ولكن يجب أن تكون على أسس موضوعية وواقعية، وليس من أجل المعارضة فقط.

txt

الحوار الوطنى.. "المصريين الأحرار" يرفض اندماج الأحزاب ويعدد الأسباب

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

 

txt

برلمانية: استمرار جلسات الحوار الوطنى انتصار للدولة وانطلاقة للمستقبل

سيف محمود الحوار الوطنى التحالفات الحزبية قانون الأحزاب كثرة الأحزاب

مواد متعلقة

طلعت عبدالقوى: جلسة الأحزاب السياسية من أهم جلسات الحوار الوطنى

مراسل "إكسترا نيوز": جلسات اليوم تركز على قانون الأحزاب (فيديو)

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

مكتشف محمد صلاح يكشف عن رأيه فى انتقال "مو" لاتحاد جدة

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

كنز مصرى فى وسط البلد

"جلوبال" الإماراتية تستحوذ على 30% من "الشرقية للدخان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)