الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خبيرة بالمركز المصري للفكر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة هامة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة عزة هاشم، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاجتماعية، إن الحديث عن حرية الرأي والتعبير موضوع شائك، لكن أعتقد أن جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني اليوم خالية من تلك المحاذير.

وأضافت هاشم، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة هامة، لكنها كالخريطة التي تحتاج للتطبيق، لذلك يجب الإتفاق على ميثاق تنفيذي ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

القضايا الخلافية

وأكدت أننا لا نطبق فكرة استخدام آليات التفاوض فى التعامل مع القضايا الخلافية حتي لا تتحول الخلافات إلى اختلافات، مضيفة:" دائما حينما نتحدث عن قضية مرتبطة بحقوق الإنسان في مصر تكون نقطة الانطلاق نقاط الخلاف وليس الاتفاق.

وشددت على ضرورة وجود ميثاق يتضمن المصطلحات المطاطة التي يساء تفسيرها من مختلف الأطراف سواء الرسمية أو غير الرسمية.

الحوار الوطني 

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".

 

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وتأتى الجلسات النقاشية، التى بدأت اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

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وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

المركز المصرى للفكر حقوق الانسان الحوار الوطنى القضايا الخلافية لجنة حقوق الانسان

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