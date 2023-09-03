الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| ممثل المحافظين يطالب بتخصيص 200 مليون جنيه في الموازنة العامة للأحزاب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال نبيل مراد ممثل حزب المحافظين خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني لمناقشة قانون الأحزاب "الدمج والتحالفات الحزبية"، إن الأحزاب هي التي تحقق التعددية السياسية وتمارس الديمقراطية وكذلك تمارس التشريع، فلا حياة سياسية بدون أحزاب.

قانون الأحزاب السياسية 

وأضاف: “للأسف قانون الأحزاب الحالي، عفا عنه الزمن، لذا لابد من تعديله، كي يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، ولا بد من وضع قانون جديد يسهم في التنمية السياسية ويحدد مهام وتمكين الأحزاب والمساواة بينها”.

وأشار إلى أن حوكمة الأحزاب لا تعني التحكم فيها، بل هي مجموع العناصر تعتمد عليها الأحزاب في ممارستها نشاطها".

 

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دعم الأحزاب 


وطالب مراد، بدعم الأحزاب، إذ لا بد من تخصيص ٢٠٠ مليون جنيه في الموازنة العامة لها، كما طالب بإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، مشددا على ضرورة استبدالها بجمعية عمومية يتكون أعضائها من النقابات والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية هي مهمة للغاية فهي موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

حزب المحافظين قانون الأحزاب حكومة لجنة شؤون الاحزاب الحوار الوطنى

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