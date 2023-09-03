الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ابدأ" تتعاون مع "ناس" و"تأهيل" لتطوير مدارس الوطنية للعلوم التقنية

تطوير مدارس الوطنية
تطوير مدارس الوطنية للعلوم التقنية

عرضت "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن توقيع تعاون بين مؤسسة "ابدأ" ومؤسسة "ناس" ومؤسسة "تأهيل" لتطوير مدارس "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية.

وقال التقرير إنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي وفي إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وقعت شركة "ابدأ" عقد اتفاق مع كل من الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس»، وشركة «تأهيل» لتنمية مهارات التميز؛ للمشاركة في تطوير مدارس «ابدأ» الوطنية للعلوم التقنية في بدر ودمياط التي أطلقتها مبادرة «ابدأ».

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كخطوة واعدة نحو تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري، ورفع كفاءة العمالة المصرية بقطاع الصناعة بمختلف أنحاء الجمهورية في المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، وفقًا للمعايير الدولية.

ابدأ اكسترا نيوز تاهيل الأكاديمية الوطنية

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